Российские артиллеристы придумали «защитный козырек» для самоходной установки «Мста-С». Это нехитрое приспособление позволяет натянуть маскировочную сеть и тем самым спрятать САУ от противника.

Бойцы 150-й мотострелковой дивизии пояснили, что противник сейчас использует множество средств поражения, которые могут обнаружить и атаковать самоходную артиллерийскую установку. Особенно докучают дроны-камикадзе и импровизированные беспилотники, представляющие собой квадрокоптеры с закрепленными на них гранатами.

Козырек с натянутой маскировочной сетью превращает САУ в невидимку, что выручает в случае применения тактики «кочующих орудий». Портал «Военное обозрение» рассказал, что данная тактика сейчас в приоритете, так как она позволяет быстро передвигаться от одной позиции противника к другой, наносить неожиданные удары и оперативно менять местоположение, чтобы не попасть под ответную атаку.