Как сообщает в своем материале издание China Daily, в ходе археологических раскопок, проходивших в городском округе Юэян, на территории древнего дворца был обнаружен туалет оборудованный системой смыва возрастом в 2400 лет.

Археологи не смогли обнаружить верхнюю часть конструкции древнего туалета, поэтому остается загадкой, как именно в древнем Китае пользовались первым унитазом – сидя на специальном сиденье или на корточках.

Сообщается, что древний туалет был расположен внутри помещения. При этом он был соединен с выгребной ямой снаружи специальной трубой. Как предполагают исследователи, в обязанность прислуги входило задание по наполнению специальной чаши с водой для смыва туалета.

Археологи отнесли найденный туалет к предметам роскоши. По их предположениям данным туалетом могли пользоваться правители из царства Цинь – сам Цинь Сяогон, живший в 381-338 годах до нашей эры, или его отец Цинь Сяньгун, живший в 424-362 годы до нашей эры.