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Неприязнь к русскому языку, а также приписывание ему агрессии по отношению к идентичности украинцев – это психическое отклонение, заявил экс-советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, политики и простые граждане Украины, которые высказывают подобные мысли, просто не способны устанавливать причинно-следственные связи. это демонстрирует, что у них с психикой не все в порядке. Не исключено, что они страдают от “тяжелого психического расстройства”.

Ранее Арестович называл нарушением действующего законодательства Украины запрет русского языка в Киево-Могилянской академии. Также он приводил аналогии с “насильником” и “жертвой” в отношении русского языка и его гонений на территории страны.

Напомним, Арестович уволился с должности советника после заявления о зенитной ракете ВСУ, разрушившей дом в Днепропетровске.

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