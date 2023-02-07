Выход из военного конфликта России и Украины может оказаться не таким, каким он планировался полгода или три месяца назад. Сейчас вполне вероятен так называемый “корейский вариант”. Об этом рассказал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова приводит “Газета.ру” со ссылкой на издание “Страна.ua”.

“Корейский вариант” предполагает заморозку военного конфликта. При этом Украина может быть разделена на две части: одна находится под контролем российских войск, другой – страны Запада гарантируют безопасность. Похожая ситуация сложилась после Корейской войны в 50-х годах прошлого столетия: Корея была поделена на Северную и Южную.

Арестович уточнил, что Южная Корея находится сейчас под защитой западных стран. С частью Украины должно быть также, в случае реализации “корейского сценария”.

В Корейской войне так и не было подписано мирного договора. Между сторонами до сих пор действует только перемирие.