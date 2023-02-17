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Война США и Китая вполне может произойти в скором будущем. Белый дом уже к ней готовится, извлекая уроки из российско-украинского конфликта. Об этом пишет обозреватель Associated Press Тара Копп – передаёт РИА “Новости”.

По мнению журналиста, Вашингтон при разработке стратегии будущего противостояния с Пекином уже ориентируется на опыт российской специальной военной операции. Противостояние США и КНР начнётся из-за Тайваня, следовательно Белый дом сейчас полагает, что островные власти нужно вооружить заранее. Кроме того, украинский кризис показал властям США, что уже сейчас необходимо нарастить производство вооружения.

Ещё одним уроком, который извлекли США из конфликта на Украине, стало активное использование космического пространства. Оно оказалось полезным как для разведки территорий, так и для “связи и пропаганды”.

КНР считает Тайвань своей территорией. Однако де-факто это независимое государство, которое активно поддерживают (в том числе и в военной сфере) США.

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