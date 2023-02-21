Польская 39-летняя топ-модель Аня Рубик украсила обложку нового номера Vogue Polska в полуобнаженном виде. Фотографии модели были опубликованы на официальной странице издания известной социальной сети. Отмечается, что Рубик стала героиней юбилейного выпуска Vogue Polska.

Изданием было выпущено сразу три номера с изображением топ-модели на обложках. Причем Аня Рубик также стала приглашенным редактором для мартовских выпусков.

На обложке модель красуется в черном пиджаке, надетом на обнаженное тело, и костюмных брюках. Одежда была предоставлена Модным Домом Saint Laurent по распоряжению креативного директора Энтони Ваккарелло.

На второй обложке издания Аня Рубик предстала в кожаном комбинезоне, в лаковых ботильонах с узким носком и наброшенном на плечи пальто. Весь образ модели был выполнен в черном цвете. Стоит отметить, что снимки были сделаны фотографами Инезом ван Ламсвеерде и Винудом Матадином. А вот третью обложку Vogue Polska украсил коллаж рисунков художника Яна Байтлика, на котором схематично был изображен модельный путь Ани Рубик.