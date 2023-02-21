ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польская 39-летняя топ-модель Аня Рубик украсила обложку нового номера Vogue Polska в полуобнаженном виде. Фотографии модели были опубликованы на официальной странице издания известной социальной сети. Отмечается, что Рубик стала героиней юбилейного выпуска Vogue Polska.

Изданием было выпущено сразу три номера с изображением топ-модели на обложках. Причем Аня Рубик также стала приглашенным редактором для мартовских выпусков.

На обложке модель красуется в черном пиджаке, надетом на обнаженное тело, и костюмных брюках. Одежда была предоставлена Модным Домом Saint Laurent по распоряжению креативного директора Энтони Ваккарелло.

На второй обложке издания Аня Рубик предстала в кожаном комбинезоне, в лаковых ботильонах с узким носком и наброшенном на плечи пальто. Весь образ модели был выполнен в черном цвете. Стоит отметить, что снимки были сделаны фотографами Инезом ван Ламсвеерде и Винудом Матадином. А вот третью обложку Vogue Polska украсил коллаж рисунков художника Яна Байтлика, на котором схематично был изображен модельный путь Ани Рубик.

Вам может понравиться

Батарея ЗРК “Бук” отразила внезапную атаку ВСУ и уничтожила все воздушные цели

Боевики ВСУ открыли настоящую охоту на российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», используя даже истребитель МиГ-29. Однако расчету удалось отбить атаку и уничтожить все воздушные цели, рассказал командир батареи старший лейтенант Антон

Военный эксперт Литовкин раскрыл новую тактику ВСУ, вызванную большими потерями

В прямых столкновениях с российскими ВС украинские боевики не способны добиваться успехов, поэтому и используют «тактику Нестора Махно». Вместо тачанок они используют пикапы, однако смысл остается тот же, рассказал военный

WarGonzo: Гранатометчик из ДНР отомстил за своего командира, убитого ВС Украины

Гранатометчик ВС РФ из Донецкой народной республики по имени Иван уничтожил боевика ВСУ, убившего ранее его командира. В очном поединке он разнес позицию врага из гранатомета, передает “Российская газета” со