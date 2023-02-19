Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов находится в глубоком кризисе, ему чрезвычайно важно прямо сейчас раздобыть деньги для восстановления. Именно поэтому США в ближайшее время могут раздуть новый конфликт, увеличить количество горячих точек на планете.

«А ведь, по сути, американскому военно-промышленному комплексу все равно, где деньги зарабатывать — на Украине или в другом месте. Они уже подвели мир к порогу ядерной войны. И будут сейчас еще где-то сейчас стараться разжечь конфликт», – цитирует портал Ura.ru военного эксперта Владимира Прохватилова.

Аналитик заметил, что Вашингтон не пойдет на войну с Китаем, потому что как огня боится своих главных конкурентов. Однако не исключено, что конфликт вспыхнет на Ближнем Востоке или в Турции, которая ведет слишком уж независимую от НАТО политику.

По словам аналитика, российская разведка давно уже наблюдает признаки подготовки США к боевым действиям на Ближнем Востоке, где конфликт можно затянуть на длительное время и получить сверхприбыли для ВПК.