Простые по конструкции и недорогие воздушные шары способы вскрывать позиции украинских систем противовоздушной обороны. Киев не сможет сбивать все аэростаты, так как у него не так много ракет ПВО. Кроме того, эти боезаряды гораздо дороже зондов, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он пояснил, что в конструкции шаров применяется очень тонкий металлизированный слой, на котором закрепляется Линза Люнберга. Она дает возможность увеличить площадь отражающей поверхности, из-за чего средств ПВО могут перепутать аэростат с истребителем или беспилотным аппаратом.

Шары вынудят противника активировать зенитно-ракетные комплексы и тем самым обнаруживать их позиции. Также они разряжают средства ПВО, так как перепутав их с самолетами, ЗРК будут открывать огонь и тратить дорогостоящие ракеты.