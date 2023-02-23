Эскалация напряжённости между Россией и США, а также продолжение конфликта на Украине выгодны тем, для кого всё это способ заработать “очень много денег”. Народ США не хочет конфронтации с Россией. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл, выступая на митинге против оказания военной помощи Киеву, – сообщает РИА “Новости”.

Во время своего выступления Хинкл отметил, что граждане США хотят построить многополярный мир и выбраться из нищеты. Зрителей и слушателей журналист попросил добиваться от Белого дома прекращения оказания военной помощи “украинским нацистам”.

Поставки вооружения со стороны Вашингтона Киеву уже оцениваются в десятки миллиардов долларов. Российские власти в этой связи неоднократно заявляли, что военная помощь Запада киевскому режиму не ведёт к переговорному процессу, а лишь усугубляет существующий конфликт.