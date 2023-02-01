Американские психологи из Северной Каролины рассказали, что политическая поляризация вредна для здоровья человека. Это понятие означает, когда у людей серьезно различаются мнения относительно политики.

Специалисты опросили более пяти тысяч человек. Им задавались вопросы о политических взглядах, участии в политике и эмоциях, которые они испытывают относительно политической оппозиции.

По результатам исследования выяснилось, что эмоциональные люди, которые имеют ярко выраженные политические убеждения чувствуют себя в плане здоровья хуже, чем другие.

Ученые считают, что причинами плохого здоровья являются чувство обиды на тех, кто придерживается других взглядов, а также стрессы вследствие этого.