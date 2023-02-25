Американка намеренно врезалась на своем внедорожнике в закусочную Popeyes. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. Причиной такого неадекватного поступка стало отсутствие одного из блюд в ее заказе.

Данный инцидент случился в штате Джорджия, городе Огаста. По словам сотрудников закусочной, 50-летняя посетительница Белинда Миллер протаранила двери заведения по причине того, что в ее заказ не положили печенье. Менеджер Popeyes рассказал, что работники признали свою ошибку и отдали женщине недостающую часть заказа. Однако это женщину не остановило. Менеджер также отметил, что Белинда Миллер еще по телефону резко высказывалась в адрес сотрудников заведения и угрожала протаранить закусочную своим автомобилем.

В отчете стражей правопорядка указывается, что нарушительница чуть ли не задавила своим внедорожником 18-летнего работника закусочной. Она продолжала давить на педаль газа, несмотря на то, что впереди находился молодой человек. Ему удалось остаться в живых благодаря тому, что автомобиль застрял в обломках внутри помещения. Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. На данный момент женщина находится под арестом.