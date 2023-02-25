Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американка намеренно врезалась на своем внедорожнике в закусочную Popeyes. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. Причиной такого неадекватного поступка стало отсутствие одного из блюд в ее заказе.

Данный инцидент случился в штате Джорджия, городе Огаста. По словам сотрудников закусочной, 50-летняя посетительница Белинда Миллер протаранила двери заведения по причине того, что в ее заказ не положили печенье. Менеджер Popeyes рассказал, что работники признали свою ошибку и отдали женщине недостающую часть заказа. Однако это женщину не остановило. Менеджер также отметил, что Белинда Миллер еще по телефону резко высказывалась в адрес сотрудников заведения и угрожала протаранить закусочную своим автомобилем.

В отчете стражей правопорядка указывается, что нарушительница чуть ли не задавила своим внедорожником 18-летнего работника закусочной. Она продолжала давить на педаль газа, несмотря на то, что впереди находился молодой человек. Ему удалось остаться в живых благодаря тому, что автомобиль застрял в обломках внутри помещения. Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. На данный момент женщина находится под арестом.

Вам может понравиться

Российские войска прорывают оборону ВСУ в Орехово-Василевке к северо-западу от Артемовска

Основные события битвы за Артемовск сейчас разворачиваются ближе к северным окраинам города. Именно там штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают бои в Берховке, а также продвигаются к Орехово-Васильевке и Дубово-Васильевке, рассказал

Массовые поставки ракет “Циркон” начнутся в этом году

Президент Владимир Путин сообщил, когда начнутся массовые поставки ракет “Циркон”. В своём видеообращении ко Дню защитника Отечества российский лидер рассказал, что это произойдёт уже в этом году. Слова президента приводит

СП: Западные аналитики назвали вероятные сроки окончания СВО

Портал «Свободная пресса» привел мнения западных экспертов о предположительной дате завершения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Большинство из них заявляют, что противостояние вряд ли завершится раньше 2025 года.