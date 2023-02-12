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Соединенные Штаты не оставляют надежд захватить Северный морской путь, который находится практически под полным контролем России. Также они мечтают о природных ископаемых, скрытых под арктическими ледниками, поэтому вполне могут организовать нападение на Сибирь, считает военный дипломат Александр Бартош.

По его мнению, США могут направить в Арктические моря свои корабли, а также ударить по сибирским городам России с приграничных территорий. Эта попытка захвата Севморпути вряд ли будет удачной, уверен аналитик.

Он объяснил, что ВС РФ готовы к такому сценарию развития событий. Поэтому и в приграничных регионах, и в самой Арктике имеются специализированные подразделения, способные отразить ракетные удары. А также вступить в противостояние с американским флотом.

Бартош, слова которого приводит портал Ura.ru отмечает, что США могут форсировать события. Они видят, что на арктические природные ископаемые претендует не только РФ, но и Китай, являющийся ключевым конкурентом Вашингтона.

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