Пенсионерка из города Братска, что в Иркутской области, неделю назад передала на нужды российской спецоперации 40 тысяч рублей. Об этом пишет «МК».

Депутат из Братска рассказал, что эту денежную сумму женщина пенсионного возраста собрала вместе со своей соседкой. Пенсионерка пояснила, что на похороны деньги у нее уже отложены и копить средства больше не на что, поэтому она решила помочь солдатам российской армии.

Она рассказала, что это нормальная ситуация и в ноябре она уже перечисляла 30 тысяч рублей. Передавала женщина деньги в августе. С ее слов, это было около четырех раз, но точно она уже не помнит. Первую сумму в размере 5 тысяч рублей пожертвовала в марте. Также женщина собирала и передавала продукты питания для российских военнослужащих.