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В Херсонской области боевые действия против украинских оккупантов успешно ведет 247-й казачий полк ВДВ России, сообщил портал «Русская весна». Десантники открыли охоту на подразделения противника и успешно его уничтожают.

Военные корреспонденты пояснили, что ВСУ маскируют бронетехнику и тяжелое вооружение в жилых кварталах города, чтобы обезопасить их от российских ударов. Однако гвардейцы-десантники давно знают особенности этой тактики. Они задействуют беспилотники для обнаружения вражеской техники и наносят по ней удары из автоматических станковых гранатометов АГС-17.

Также живую силу и вооружение противника успешно уничтожают и беспилотники, которые сбрасывают гранаты точно на намеченные цели. Дроны корректируют огонь артиллеристов и минометчиков, что позволяет поражать резервные части и технику ВСУ.

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