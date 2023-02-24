24-летняя американка, проживающая в штате Миссисипи, по имени Миракл Пог вышла замуж за 85-летнего мужчину. Примечателен тот факт, что девушка желает забеременеть от своего престарелого мужа.

Знакомство с будущим супругом произошло в 2019 году в прачечной, где работала Миракл. По словам девушки, мужчина обычно приходил в прачечную с одним предметом одежды и просил, чтобы его обслужила только она. Миракл смогла быстро найти общий язык с мужчиной и уже через несколько месяцев осознала, что влюблена в него.

В феврале 2020 года Чарльз предложил девушке руку и сердце. И вот уже несколько лет они счастливо живут в браке. По словам Миракл, отец не сразу одобрил ее выбор, однако ее мать и дедушка были рады за нее. Девушке безразлично мнение окружающих, считающих их союз с Чарльзом неправильным. Миракл хочет родить своему мужу ребенка, однако естественным путем, в силу возраста ее мужа, у нее не выходит забеременеть.

Девушка отмечает, что они решили с супругом обратиться за помощью к специалистам в клинику для осуществления ЭКО. Однако, Миракл рассказывает, что врачи очень предвзято отнеслись к их желанию.