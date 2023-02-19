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Киев рассчитывает завоевать господство в воздухе с помощью маневренных американских истребителей F-16, пишет издание “1945”. Эти самолеты имеют множество преимуществ перед той авиатехникой, которая досталась ВСУ в наследство от Советского Союза.

Сейчас оставшиеся в распоряжении Воздушных Сил Украины истребители проигрывают российским самолетам по всем параметрам. Автор публикации, перевод которой представлен “Московским комсомольцем”, отмечает, что F-16 вполне способны переломить ситуацию и обеспечить преимущество Киеву.

Однако есть несколько серьезных сложностей. Хотя украинское командование уверено в быстром обучении своих пилотов, Запад в этом сомневается. Также он просто тянет время, так как поставки на Украину истребителей будут фактически вмешательством в конфликт.

F-16 Киев надеется использовать для организации мощного контрнаступления, а также для охоты на крылатые ракеты ВС РФ, которые наносят точные удары по энергетической и военной инфраструктуре.

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