Вашингтон продолжает разорять американские склады с вооружением, которое затем направляет на Украину. У США нет никакой цели в конфликте, поэтому такая помощь не имеет смысла. Об этом пишет военный эксперт Гарри Казианис в статье для 19FortyFive – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель прокомментировал поездку президента Джо Байдена на Украину. Туда с необъявленным визитом американский лидер прибыл накануне. Казианис отметил, что такие поездки только усугубляют ситуацию. Обещанные поставки нового вооружения на Украину тоже не играют особой роли. По мнению специалиста, военные ВСУ не добьются каких-либо существенных результатов в противостоянии с российской армией.

Казианис также указал, что после поездки Байдена на Украину американцы будут задавать больше вопросов относительно целей США в этом конфликте, о том, какую цену за их достижение придётся заплатить, и так далее. Это станет настоящей проблемой для Джо Байдена, считает военный эксперт.