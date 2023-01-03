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Беспилотные аппараты «Бинокль» российского производства уже поступают на вооружение ВС РФ. Они обходятся втрое дешевле китайских «Мавиков», однако наделены теми же функциями, рассказал глава организации «Съемка с воздуха» Дмитрий Зубарев.

Он отметил, что компактные БПЛА разрабатывались специально для подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Они оснащены тепловизором, способным обнаруживать позиции противника и засады как в дневное время, так и в полной темноте.

Кроме того, «Бинокль» оснастили устройством для сброса гранат. По словам Зубарева, организация «Съемка с воздуха» только начала поставки дронов на фронт, однако в ближайшее время их количество в зоне СВО существенно увеличится.

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