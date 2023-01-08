ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский журналист и комик Джексон Хинкл опубликовал на своей страничке в социальной сети изображение с двумя победителями конкурсов красоты в США и России. На опубликованном фото слева изображена «победительница» конкурса «Мисс Америка», которой стал трансгендер Брайан Нгуен, а справа – российская топ-модель, обладающая титулом «Мисс Россия 2022», Анна Линникова.

Джексон Хинкл подписал опубликованную фотографию следующим комментарием: «мы абсолютно чокнулись». Отмечается, что трансгендер Брайан Нгуен впервые с истории стал обладателем титула «Мисс Америка». Автор публикации сделал свой выбор не в пользу своего соотечественника. Причем большая часть его подписчиков поддержала его выбор.

Известный американский телеведущий Майк Криспи написал под постом Хинкла, что эта публикация является лучшим постом за весь день. Другой подписчик написал, что именно по этой причине ее сын начал изучать русский язык. Еще один комментатор написал, что необходимо задуматься над переездом в Россию.

Вам может понравиться

Актер Боэн, сыгравший роль психиатра в «Терминаторе», умер в возрасте 82 лет

Известный американский актер Эрл Боэн, который сыграл роль доктора Питера Сильбермана из психиатрической клиники в серии фильмов «Терминатор», ушел из жизни на 82-м году жизни. Такую информацию со ссылкой на

Опубликованы видеокадры уничтожения опорного пункта войск ВСУ расчетами РСЗО «Град» ВС РФ

На сайте РИА Новости появилась видеозапись уничтожения опорного пункта ВСУ из российских РСЗО “Град”. Отмечается, что огневые позиции врага обнаружили разведчики 1-й Славянской бригады НМ ДНР. Боевики ВСУ оборудовали опорный

Экс-посол Мирошник: Украинских беженцев в Европе ожидают притеснения и тяжкий низкоквалифицированный труд

Украинские беженцы совсем скоро ощутят на себе истинное отношение ЕС и поймут, что европейцы они только на словах, уверен бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он напомнил, что Европа