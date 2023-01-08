Американский журналист и комик Джексон Хинкл опубликовал на своей страничке в социальной сети изображение с двумя победителями конкурсов красоты в США и России. На опубликованном фото слева изображена «победительница» конкурса «Мисс Америка», которой стал трансгендер Брайан Нгуен, а справа – российская топ-модель, обладающая титулом «Мисс Россия 2022», Анна Линникова.

Джексон Хинкл подписал опубликованную фотографию следующим комментарием: «мы абсолютно чокнулись». Отмечается, что трансгендер Брайан Нгуен впервые с истории стал обладателем титула «Мисс Америка». Автор публикации сделал свой выбор не в пользу своего соотечественника. Причем большая часть его подписчиков поддержала его выбор.

Известный американский телеведущий Майк Криспи написал под постом Хинкла, что эта публикация является лучшим постом за весь день. Другой подписчик написал, что именно по этой причине ее сын начал изучать русский язык. Еще один комментатор написал, что необходимо задуматься над переездом в Россию.