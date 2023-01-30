Киевский режим – “самый заядлый сторонник” начала глобального военного конфликта. Об этом на своей странице в Twitter написал американский журналист издания Gray Zone Макс Блюменталь – передаёт РИА “Новости”.

Блюменталь обратил внимание на реакцию официальных лиц в Киеве на удар по военному заводу в Иране, который произошёл в ночь на 29 января. Журналист отметил, что сторонники украинского правительства “бурно празднуют атаки израильских беспилотников”, укрепляя таким образом роль Киева, как одного из главных адептов очередной мировой войны.

По данным СМИ, к участию в атаке беспилотников на военный объект в Иране могут быть причастны США и Израиль. Однако официальные лица этих стран открещиваются от нападения. В самом Тегеране заявили, что беспилотники не достигли цели: один был сбит, два других попали в ловушки и взорвались. В результате, пострадавших нет, а ущерб оказался минимальным.