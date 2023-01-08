Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы поискать собственных налогоплательщиков от отцепиться от американцев, считает журналист Кайл Беккер, представляющий каналы Newsmax и Fox News.

От отреагировал на пост Зеленского, в котором украинский лидер поздравил Кевина Маккарти, ставшего спикером американского Конгресса. Не забыл он упомянуть и Украину, выразив надежду, что Соединенные Штаты продолжат помогать Киеву после прихода Маккарти на этот высокий пост.

Беккер прокомментировал этот твит украинского президента:

«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», – цитирует Беккера РИА Новости.

Напомним, что очередной пакет военной помощи Украине обойдется американцам в три миллиарда долларов. В него войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow морского и наземного базирования, которые оснащены головкой радиолокационного наведения.