Сотрудники американского похоронного бюро в штате Айова были в шоке, когда мертвая женщина, которую им привезли, в итоге была живой. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на ресурс сообщает Omaha First News.

Специалисты пожарной службы были вызваны в похоронное бюро из-за остановки сердца у человека. По прибытии на место, они поняли, что речь идет не об остановке сердца.

Пожарная служба никак не прокомментировала ситуацию, но из разговора сотрудников по рации стало ясно, что в похоронное бюро доставили тело якобы умершей женщины. Но там стало ясно, что она жива. Известно, что женщину привезли из дома престарелых.

Специалисты оказали помощь женщине и отвезли ее в больницу. В каком состоянии находится пациентка, пока неизвестно.