В специальной военной операции ВС РФ принимают участие не только военнослужащие, но и самые разные животные. Они оказывают неоценимую помощь в реабилитации раненых бойцов, а также выступают в качестве талисманов, приносящих удачу, рассказал «Московский комсомолец».

Автор рассказал, что именно в роли такого талисмана сейчас выступает знаменитый енот, который ранее жил в контактном зоопарке Херсона. В реабилитационных центрах ДНР «работают» шиншиллы и попугаи, хорек и известный не менее, чем енот, кролик Бари.

Собаки, которые прошли соответствующее обучение оказывают помощь в решении психологических проблем военнослужащих и гражданских, побывавших в зоне боевых действий. Кроме того, собака Авиация помогает разминировать территории, выполняя вполне реальные боевые задачи.