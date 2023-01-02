Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение киевлянину, который пытался украсть граффити «Женщина в противогазе» из разрушенного здания в Гостомеле. Издание «Московский комсомолец» сообщает, что эта работа анонимного британского автора признана в городе объектом культурного наследия.

Житель Киева, согласно материалам следствия, намеревался продать народное достояние. Это подтверждает и сам злоумышленник. Он также признает, что демонтировал граффити с помощью подельников, которых привлек якобы для выполнения совершенно законных работ. Мужчина сообщил соучастникам, что имеет все необходимые разрешения для вывоза шедевра.

После демонтажа киевлянин намеревался вывезти и спрятать работу британца, однако сделать этого не удалось. Представители военной администрации задержали его при попытке похищения граффити.