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Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение киевлянину, который пытался украсть граффити «Женщина в противогазе» из разрушенного здания в Гостомеле. Издание «Московский комсомолец» сообщает, что эта работа анонимного британского автора признана в городе объектом культурного наследия.

Житель Киева, согласно материалам следствия, намеревался продать народное достояние. Это подтверждает и сам злоумышленник. Он также признает, что демонтировал граффити с помощью подельников, которых привлек якобы для выполнения совершенно законных работ. Мужчина сообщил соучастникам, что имеет все необходимые разрешения для вывоза шедевра.

После демонтажа киевлянин намеревался вывезти и спрятать работу британца, однако сделать этого не удалось. Представители военной администрации задержали его при попытке похищения граффити.

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