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Боевики ВСУ стреляли по Соледару в стремлении обвинить российскую армию в атаках на мирное население. Об это рассказал житель города Сергей Кузин агентству РИА Новости.

Он сообщил, что для таких обстрелов украинские военные использовали фосфорные снаряды, поэтому приходилось регулярно тушить пожары, вспыхивающие в тех местах, куда они попадали.

«Это стреляли из-под Носовки – есть там точка, оттуда стреляли по нам. А говорили, что российская армия», – пояснил Кузин.

Также он отметил, что ВС РФ в то время никак не могли стрелять по Соледару, так как находились в районе Владимировки, где шли ожесточенные бои за населенный пункт. Но украинские пропагандисты в подобные тонкости никогда не вникали.

По словам местного жителя, в том месте, откуда фосфорные боеприпасы прилетали в Соледар, находились и украинские танки.

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