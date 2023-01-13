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Генералы ВС Украины превратили своих подчиненных в «пушечное мясо», вынуждая до последнего оказывать сопротивление в Соледаре. Это привело к колоссальным потерям, передает РИА Новости.

Журналисты ссылаются на главу администрации Александра Шатова, рассказавшего, что в бой украинские командиры бросали всех подряд – от опытных контрактников, до впервые взявших в руки автомат мобилизованных резервистов. О какой-либо тактике и речи не было – боевиков просто под страхом смерти заставляли стоять до последнего, отлично понимая, что сдержать натиск ВС РФ невозможно.

О масштабе потерь говорят тела боевиков, которые остались буквально в каждом дворе Соледара. Такое количество погибших можно назвать не иначе, как катастрофой для украинской армии.

Шатов также отметил, что среди местного населения Соледара жертв нет. Сейчас их размещают в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от города, раненым оказывают медицинскую помощь.

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