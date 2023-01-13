Украинские боевики в Соледаре грабили мирных жителей, причем делали это практически в открытую. Они выносили из домов местного населения все подряд – от бытовой техники и ювелирных украшений до туалетной бумаги, рассказал живущий в городе Сергей Кузин.

Он сообщил, что когда однажды вернулся домой вместе с отцом, застал дома военнослужащих ВСУ. Они перерывали вещи и искали, что бы погрузить в свой грузовик. Увидев владельцев, они заявили, что «ищут огневую позицию».

Кузин также передал РИА Новости рассказ своей знакомой, уехавшей с Донбасса в другой регион Украины. По ее словам, в стране открывается все больше ломбардов, принимающих бытовую технику и электронику. Сейчас их уже больше супермаркетов.

Напомним, что сейчас боевики ВСУ оказались в котле в центре Соледара, где все еще продолжаются боевые действия. Город освобожден бойцами ЧВК «Вагнер».