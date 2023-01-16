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В населенном пункте Опытное под Артемовском украинские боевики грабили местное население. Пока продолжала функционировать почта, они отправляли все награбленное к себе домой, рассказал РИА Новости местный житель Александр Щербин.

Он сообщил, что на почте ежедневно вырастала огромная очередь из военнослужащих ВСУ. Они тащили все, что попадалось под руку, включая холодильники и системные блоки компьютеров, плазменные телевизоры и стиральные машины, электрический инструмент. Некоторые даже снимали кованые ворота с петель и тоже отправляли домой.

Напомним, что населенный пункт Опытное российские ВС освободили еще в ноябре. Боевые действия за Артемовск все еще продолжаются. 12 января был освобожден Соледар, который может быть использован в качестве плацдарма для штурма города.

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