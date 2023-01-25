Поставками тяжёлых танков помощь Запада Украине не должна ограничиваться. Союзникам Киева нужно выходить на отправку ВСУ других видов вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении – сообщает ТАСС.

Зеленский отметил, что следующим шагом может стать поставка дальнобойных ракет, а также самолётов. Президент Украины добавил, что уже говорил по этому поводу с руководством НАТО. В то же время о планах поставлять самолёты и дальнобойные ракеты на Украину со стороны Североатлантического военного блока пока ничего неизвестно.

На этой неделе Германия заявила, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти разрешили другим странам экспортировать немецкую бронетехнику, находящуюся у них в арсеналах. 25 января стало известно, что свои планы по поставкам тяжёлых танков пересмотрели в США. Белый дом заявил, что намерен передать Киеву 31 танк M1 Abrams. До этого американские власти сообщали, что не планируют отправку “абрамсов” из-за сложностей в их обслуживания.