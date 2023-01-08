Несмотря на большие потери в районе Артёмовска (Бахмута) и Соледара, ВСУ продолжают наращивать там свою группировку войск. О переброске новых подкреплений заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного видеообращения. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский указал, что командование ВСУ уже приняло шаги для укрепления населённых пунктов. В число таких шагов входит как раз переброска дополнительных подразделений. Украинский лидер также добавил, что в районе Бахмута и Соледара планируется усилить артиллерийский огонь.

Оба указанных населённых пункта находятся на территории Донецкой Народной Республики, которая входит в состав Российской Федерации. В последние несколько месяцев вокруг них идут тяжёлые бои, в которых украинская сторона несёт значительные потери. Ранее сообщалось, что освобождение Артёмовска позволит ВС РФ перейти к полномасштабной операции по освобождению ДНР.