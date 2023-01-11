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Во Львове президент Украины Зеленский провел встречу, посвященную сложившейся для ВСУ сложной ситуации в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Он заявил, что украинские войска сейчас должны максимально бдительно охранять границу с Белоруссией.

При этом он отметил, что в настоящий момент предпосылок для особых волнений нет, российские ВС пока не собрали «ничего мощного» на белорусской границе. Тем самым Зеленский повторил заявления западных экспертов, которые исключают зимнее наступление России на Киев с территории Белоруссии.

Несмотря на это, украинский лидер призвал сохранять полную готовность к отражению атак российских войск. Он заявил, что наступательные действия ВС РФ возможны не только на белорусской границе, но и во всех регионах Украины.

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