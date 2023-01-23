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Поставки зарубежной военной техники мотивируют украинских военных, но их должно быть больше. Несколько десятков современных танков, которые готовы предоставить страны НАТО, не изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD – передаёт “Газета.ру”.

Украинский лидер добавил, что ни 10, ни 50 танков современного образца, которые могут поступить в распоряжение ВСУ, кардинально не поменяют ситуацию, когда с российской стороны используется тысяча единиц аналогичной тяжёлой техники.

Поставка тяжёлых танков на Украину обсуждается последние несколько недель. Однако пока к единому мнению на этот счёт страны Европы не пришли. В частности, недавно не была согласована отправка немецких танков Leopard. А власти США заявляли, что пока не планируют предоставлять Украине танки Abrams по причине их сложного обслуживания и доставки.

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