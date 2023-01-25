Спустя полтора месяца президент Украины Зеленский все же подписал закон, который ужесточает наказания боевикам ВСУ за военные преступления, передает портал SM-News.

Документ был направлен президенту на подпись еще 13 декабря, но Владимир Зеленский тянул время. За полтора месяца была создана и набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция, требующая наложить на документ вето. Не исключено, что глава государства пытался избежать общественного резонанса. Либо подгадал вступление закона в действие, когда на линию соприкосновения будет прибывать большое количество мобилизованных новобранцев.

В документе предусмотрены жесткие наказания за побег и оставление позиций, а также за невыполнение приказа командиров. Кроме того, существенно ужесточены и наказания за прием наркотических средств или алкогольных напитков на протяжении всего срока, на который объявлено военное положение.