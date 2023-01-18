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Военные действия в зимний период замедляются. Это связано с усталостью участников конфликта. Так снижение интенсивности боевых действий объяснил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на онлайн-выступление украинского лидера на экономическом форуме в Давосе.

Зеленский также отметил, что сейчас ситуация в зоне проведения российской спецоперации “больше похожа на тупик”. Тем не менее на некоторых участках фронта идут ожесточённые бои – этого президент Украины отрицать не стал.

Как напоминает РИА “Новости”, в Москве не раз заявляли, что специальная военная операция идёт согласно плану. Кроме того на прошлой неделе, российские войска освободили город Соледар в Донецкой Народной Республике. Сейчас идут бои за Артёмовск, который расположен неподалёку.

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