Военные действия в зимний период замедляются. Это связано с усталостью участников конфликта. Так снижение интенсивности боевых действий объяснил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на онлайн-выступление украинского лидера на экономическом форуме в Давосе.

Зеленский также отметил, что сейчас ситуация в зоне проведения российской спецоперации “больше похожа на тупик”. Тем не менее на некоторых участках фронта идут ожесточённые бои – этого президент Украины отрицать не стал.

Как напоминает РИА “Новости”, в Москве не раз заявляли, что специальная военная операция идёт согласно плану. Кроме того на прошлой неделе, российские войска освободили город Соледар в Донецкой Народной Республике. Сейчас идут бои за Артёмовск, который расположен неподалёку.