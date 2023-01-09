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Президент Украины Зеленский заявил о сложном положении украинских войск в Соледаре и Артемовске. Он отметил, что российские ВС неутомимо идут в наступление и отчаянное сопротивление ВСУ не всегда обеспечивает желаемый результат.

Также Зеленский рассказал о визите в Артемовск командующего восточной группировки войск ВСУ Александра Сырского. По словам президента, генерал «на месте» предпринял ряд мер, чтобы усилить оборону агломерации. Он принял решения об увеличении интенсивности артиллерийского огня, а также об отправке в Бахмут и Соледар дополнительных сил.

Информация о возможном выходе ВСУ из Соледара пока не подтверждается. Однако известно, что российские ВСУ уже с нескольких сторон вошли в город и теснят противника. В западной части Соледара и на расположенной там железнодорожной станции Соль продолжаются ожесточенные бои.

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