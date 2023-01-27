Соединенные Штаты планируют доставить танки M1 Abrams на Украину примерно к августу, однако президент Владимир Зеленский уверен, что это слишком поздно. Он заявил, что боевые машины должны быть получены ВСУ как можно скорее, иначе в них не будет никакого смысла.

Украинский лидер также заявил, что “пять, восемь, десять танков не смогут ничего решить на поле боя”, поэтому Западу нужно сразу задумываться о поставках гораздо большего количества боевых машин. Также Зеленский высказал надежду, что решения Британии, Германии и США – это не просто разговоры и техника действительно появится в распоряжении ВСУ.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что “Леопарды” поступят на Украину из Германии и других стран, получивших разрешение на реэкспорт. Что касается “Абрамсов”, то эти боевые машины также будут отправлены Киеву, но прежде, чем это произойдет, “пройдет много месяцев”.