ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты планируют доставить танки M1 Abrams на Украину примерно к августу, однако президент Владимир Зеленский уверен, что это слишком поздно. Он заявил, что боевые машины должны быть получены ВСУ как можно скорее, иначе в них не будет никакого смысла.

Украинский лидер также заявил, что “пять, восемь, десять танков не смогут ничего решить на поле боя”, поэтому Западу нужно сразу задумываться о поставках гораздо большего количества боевых машин. Также Зеленский высказал надежду, что решения Британии, Германии и США – это не просто разговоры и техника действительно появится в распоряжении ВСУ.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что “Леопарды” поступят на Украину из Германии и других стран, получивших разрешение на реэкспорт. Что касается “Абрамсов”, то эти боевые машины также будут отправлены Киеву, но прежде, чем это произойдет, “пройдет много месяцев”.

Вам может понравиться

Дандыкин: Для наступления войск ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс

Главным театром боевых действий на Украине сейчас является Донбасс, поэтому для наступления на Киев и другие города ВС РФ должны сперва окончательно освободить ДНР, дойти до Славянска – города, который

“РВ”: ВСУ могут начать форсировать Днепр

Украинские войска стягиваются под Херсон и к Новой Каховке. Вероятно, ВСУ готовят форсирование Днепра или же создают видимость, чтобы отлечь российские войска. Об этом пишет издание “Русская весна” (“РВ”). Уточняется,

«Длинная рука Москвы»: Удар 26 января показал, что «Леопарды» и «Абрамсы» до фронта не доедут

Западные танки, отправленные на Украину, вполне могут и не добраться до линии соприкосновения, считает военный эксперт Александр Ситников. В своей публикации на портале “Свободная пресса” он напомнил о ракетных ударах