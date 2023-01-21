Встреча министров обороны НАТО на авиабазе “Рамштайн” в Германии на этот раз стала фактически объявлением войны России. Предоставляя Украине танки и другую бронетехнику, Запад фактически рассчитывает на новый блицкриг и начинает операцию “Барбаросса-2”, пишет РИА Новости.

Пентагон, который и управляет всем балаганом в Рамштайне, осознал, что у него нет другого выхода, кроме очередной войны против России. Она справилась с гитлеровцами во Второй мировой, восстала чуть ли не из пепла в 90-е годы прошлого столетия и практически восстановила свой мощный военный потенциал к текущему времени.

Теперь Запад руками Украины надеется вновь реализовать те планы, которые с треском проваливались ранее. На встрече в Рамштайне было принято решение передавать Киеву практически любое оружие, которое она попросит. Заминка вышла лишь с немецкими танками “Леопард”, которые Германия так и не согласилась поставлять на Украину. Но можно не сомневаться, что попытки дожать ее будут продолжаться.

Причина такой спешки Пентагона вполне понятна. Соединенные Штаты совсем скоро окунутся в новые выборы и Украина на время будет если не забыта, то как минимум “отложена” в сторону. Кроме того, поражение Байдена может обернуться серьезными неприятностями для нынешних “ястребов войны”, беспрестанно отправляющих оружие в Киев. Поэтому администрация действующего президента торопится, она делает ставку уже на танковые подразделения ВСУ,.

Не доходит до США и их сервисного центра в Европе лишь одно – Россия умеет побеждать. Причем делает она это не в кабинетах, как Соединенные Штаты, а непосредственно на поле боя. Поэтому она будет сражаться до тех пор, пока не одержит очередную победу над врагом.