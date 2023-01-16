На высказывание командира ВСУ с позывным «Мадьяр» об уходе из Соледара замминистра обороны Украины Анна Маляр ответила угрозой. Она заявила, что офицер якобы раскрыл сведения о передвижении войск, за что может угодить за решетку.

Она пояснила, что подобные сведения в открытый доступ имеют право выкладывать исключительно Минобороны и Генштаб ВСУ. Публикации офицеров, солдат и гражданских лиц о местоположении украинской армии являются уголовно наказуемым преступлением.

Напомним, офицер с позывным «Мадьяр» рассказал, что ВСУ оставили рудник №7 на окраине Соледара, что означает окончательную сдачу города.

Под гражданскими лицами Маляр могла подразумевать журналиста-пропагандиста Юрия Бутусова, который не только раньше всех опубликовал информацию об отступлении ВСУ из Соледара, но и раскритиковал действия Минобороны.