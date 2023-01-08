Тяжелейшая ситуация в Соледаре стала весьма серьезным испытанием для мобилизованных резервистов, из которых состоит большая часть украинских войск, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что ВСУ чрезвычайно медленно, но все же продвигаются на отдельных участках Донецкого фронта. Однако на большей территории они все же вынуждены сидеть в глухой обороне или отражать непрекращающиеся атаки ВС РФ.

Особенно тяжело сейчас в Соледаре, где мобилизованные, по словам Маляр, «проходят сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями боевых действий».

Напомним, что ранее советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что украинские войска могут получить приказ выйти из Соледара, чтобы не попасть в такой же котел, как ранее в Мариуполе.