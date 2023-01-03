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На Донецком направлении намечаются тяжелейшие бои, причем в распоряжении ВС РФ имеется все необходимое, чтобы вести их максимально успешно, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она высказалась в том духе, что силы у ВС РФ уже не те, чтобы демонстрировать столь же высокую интенсивность боевых действий, как и в начале СВО. Но признала, что потенциал у них все же имеется, поэтому ВСУ ни в коем случае не следует расслабляться.

Запасов, по словам Маляр, у России тоже вполне достаточно, чтобы уверенно продолжать наступательные операции на Донбассе, поэтому украинские ВС ожидают сложные времена.

Напомним, что Киев регулярно заявляет, что у ВС РФ закончились то ракеты, то снаряды, однако подобные высказывания не имеют ничего общего с реальностью.

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