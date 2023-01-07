Бывший посол Украины в Берлине, а ныне замглавы МИД страны Андрей Мельник потребовал у Запада ГОРАЗДО БОЛЬШЕ оружия и боевой техники. Именно таким шрифтом он написал свое «воззвание» в одной из социальных сетей, передает РИА Новости.

Мельник заявил, что предоставляемой Украине военной помощи очень мало. Помимо того, что она сейчас получает, Запад должен поставлять танки и истребители, корабли и подводные лодки, крылатые и баллистические ракеты. По словам опального посла, Киев хочет столько же оружия, сколько Америка и ее союзники поставляли по ленд-лизу Советскому Союзу.

Напомним, что в новом пакете военной помощи Киев получит американские бронеавтомобили «Брэдли», французские и немецкие БМП «Бастион» и «Мардер». Кроме того, США намерены передать Киеву ракеты Zuni класса «воздух-земля» в количестве 4 000 штук.