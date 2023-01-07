ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший посол Украины в Берлине, а ныне замглавы МИД страны Андрей Мельник потребовал у Запада ГОРАЗДО БОЛЬШЕ оружия и боевой техники. Именно таким шрифтом он написал свое «воззвание» в одной из социальных сетей, передает РИА Новости.

Мельник заявил, что предоставляемой Украине военной помощи очень мало. Помимо того, что она сейчас получает, Запад должен поставлять танки и истребители, корабли и подводные лодки, крылатые и баллистические ракеты. По словам опального посла, Киев хочет столько же оружия, сколько Америка и ее союзники поставляли по ленд-лизу Советскому Союзу.

Напомним, что в новом пакете военной помощи Киев получит американские бронеавтомобили «Брэдли», французские и немецкие БМП «Бастион» и «Мардер». Кроме того, США намерены передать Киеву ракеты Zuni класса «воздух-земля» в количестве 4 000 штук.

Вам может понравиться

Опубликованы видеокадры уничтожения опорного пункта войск ВСУ расчетами РСЗО «Град» ВС РФ

На сайте РИА Новости появилась видеозапись уничтожения опорного пункта ВСУ из российских РСЗО “Град”. Отмечается, что огневые позиции врага обнаружили разведчики 1-й Славянской бригады НМ ДНР. Боевики ВСУ оборудовали опорный

Express: решение Путина по «Цирконам» молниеносно прорвет оборонительные рубежи НАТО

Российский фрегат «Адмирал Горшков прорвет морскую оборону НАТО, считают авторы публикации в британской газете Express. Они вспоминают последние испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», запускаемых с этого корабля и называют их «ужасающими»,

ВС РФ взяли под контроль территорию станции Деконская на юго-востоке Соледара

В ходе наступления под Соледаром российские ВС установили контроль над железнодорожной станцией Деконская. «Военное обозрение» сообщает, что данный объект вполне может стать плацдармом для атаки в любом направлении на Донбассе.