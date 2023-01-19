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2023 год станет тяжелым для Североатлантического альянса из-за затяжного конфликта на Украине, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он отметил, что на восточном фланге блока продолжается развертывание тактических боевых групп. Там формируются новые бригады, а для каждой из стран Альянса разрабатываются индивидуальные планы.

Что касается Украины, то НАТО обязан поддерживать ее всеми имеющимися силами и средствами, заявил Джоанэ. Причем делать это столько, сколько будет нужно.

Напомним, что примерно то же самое заявлял и генсек Альянса Йенс Столтенберг. По мнению экспертов, для НАТО выгодно противостояние с Россией, поэтому он накачивает Украину оружием, чтобы затянуть конфликт.

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