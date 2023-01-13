Мобилизованные граждане успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. РИА “Новости” опубликовало кадры Минобороны, на которых видно, как работают артиллерийские расчёты.

Уточняется, что на кадрах запечатлены военнослужащие и техника Западного военного округа. Они уничтожают артиллерию ВСУ и позиции украинских войск, которые расположены на расстоянии в несколько десятков километров.

При этом огонь российской артиллерии корректируется с помощью беспилотников, а сами выстрелы осуществляются из самоходных гаубиц “Мста-СМ2”. Это модернизированные версии САУ “Мста-С”, которые обладают автоматизированной системой управления огнём, что повышает прицельную скорострельность.

В военном ведомстве особо отметили, что в составе боевых расчётов находятся в том числе и мобилизованные граждане, призванные из запаса.