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Еще один житель киевской столицы задержан за запуск праздничного фейерверка. В этом году украинцам строго-настрого запретили использование любой пиротехники, которое превратилось в уголовно-наказуемое деяние.

Мужчина, который на стадионе на улице Маршала Тимошенко запустил новогодний салют, вполне может оказаться в местах не столь отдаленных на срок до 5 лет.

Загадочная история с салютами также произошла в Одессе. Пользователи социальных сетей и мессенджеров опубликовали фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о запуске фейерверка в новогоднюю ночь. Однако полиция, которой поручили проверку информации, «не нашла ей подтверждения». Выглядит это странно, так как записи однозначно доказывают запуск салюта.

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