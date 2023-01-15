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Уже в первые дни 2023 года Черноморский флот практически в полном составе вышел в море, рассказали западные эксперты. Они вдруг обнаружили, что порт Новороссийска опустел, там не осталось ни одного боевого судна. Ситуацию прокомментировал политолог Яков Кедми.

Он отметил, что корабли ЧФ РФ оснащены крылатыми ракетами «Калибр», поэтому все абсолютно логично. Командование Объединенными силами сменилось и сейчас роль флота может существенно возрасти. Именно поэтому Новороссийск покинули корабли «Петр Моргунов», «Иван Грен», а также подводные лодки класса «Варшавянка».

«Напомню, корабли и подлодки ближнего радиуса действия, корветы и сторожевики имеют ракеты «Калибр», – сообщил эксперт.

Он также напомнил, что Объединенные силы возглавил действующий начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который имеет полномочия задействовать в СВО любые подразделения. И Черноморский флот не является исключением.

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