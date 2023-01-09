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Потеря Бахмута фактически окажется поражением Украины в спецоперации, считают эксперты японского портала Yahoo News Japan. Они называют этот город стратегически важным пунктом, освобождение которого позволит ВС РФ окончательно взять инициативу в свои руки.

Бахмут (Артемовск) представляет собой важнейший железнодорожный узел Донбасса. Помимо этого, здесь имеются и автомобильные развязки, которые открывают российским войскам путь на Славянск и Северск, а также на Днепропетровск и Запорожье. Артемовск может использоваться и в качестве плацдарма для освобождения Красного Лимана, из которого ВС РФ пришлось отойти в сентябре прошлого года.

ВСУ все еще сопротивляются, пишут эксперты, однако уже видно, что натиск российских войск они сдержать не смогут. Киев несет колоссальные потери, но они напрасны, так как Бахмут совсем скоро перейдет под контроль ВС РФ, которые затем смогут достичь всех целей спецоперации в кратчайшие сроки.

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