Как сообщает китайское информационное агентство Xinhua, специалистами из Тяньцзиньского университета было обнаружено около 130 скрытых тайных проходов в Великой Китайской стене. Для исследования ученые применили оборудования с технологией высокого разрешения, способное определять детали, размер которых составляет менее 1 см.

Как выяснили специалисты, каждый потайной проход был спроектирован с учетом рельефа местности. В древности этими проходами пользовались разведчики и не только. Через потайные ходы провозили свои товары китайские купцы, которые торговали товарами за границей Китая.

Согласно историческим документам времен династии Мин, кочевые народы имели право проходить по проходам Великой стены для обмена продовольствием между Цинхаем и Хетао. Сообщается, что некоторые проходы имеют достаточно большие размеры – там могло пройти две лошади сразу.

Историки сообщают, что некоторые из проходов Китайской стены специально были обнесены кладкой. В нужное время китайские военные могли убрать кладку и свершить неожиданную атаку на врага через образовавшийся проход.