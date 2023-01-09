Германия хочет использовать военную помощь Украине как повод для реванша. Она намерена отомстить РФ за поражение во Второй мировой и именно для этого немецкие танки совсем скоро покатятся против России, пишет издание World Socialist Web Site.

В публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, отмечается решение Берлина передать Киеву боевые машины пехоты Marder. Однако это только начало. Не исключено, что совсем скоро на территории Украины появятся и тяжелые танки «Леопард-2».

Отправляя их в Киев, Германия должна помнить, что фактически становится участником конфликта, а противостояние между Россией и НАТО вполне может повлечь за собой катастрофические последствия для всей планеты.

Напомним, что ФРГ неоднократно заявляла о готовности передать Киеву танки «Леопард-2». Однако она хочет, чтобы решение об этом было принято всем Североатлантическим блоком, а не только Берлином.