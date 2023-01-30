Тяжёлое положение украинской группировки войск в Артёмовске (Бахмуте) подтверждают западные СМИ. Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что ВСУ контролируют только одну дорогу, которая ведёт в город. При этом издание в своём сообщении ссылается на украинских военных – передаёт РИА “Новости”.

Уточняется, что под контролем ВСУ находится дорога, которая идёт в населённый пункт с северо-запада. Что касается самого Артёмовска, то и внутри города, и рядом с ним продолжаются ожесточённые бои. WSJ утверждает, что отдельные участки периодически переходят от одной стороны конфликта к другой и обратно.

Артёмовск находится на подконтрольной украинским военным территории Донецкой Народной Республики. Это важный транспортный узел, через который обеспечивается поддержка украинских вооружённых формирований в Донбассе.