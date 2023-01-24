Отправка танков Abrams на Украину стало бы большой ошибкой. США должны сконцентрироваться на своих интересах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи было бы логично укрепить оборону Тайваня в возможном будущем противостоянии с Китаем. Такое мнение в статье для Wall Street Journal высказал обозреватель Дэниел Самет – передаёт РИА “Новости”.

Самет отметил, что Украина уже показала пример провала США в её политике сдерживания. Обозреватель также указал, что в Республиканской партии, которая недавно получила большинство в Палате представителей Конгресса, обеспокоены тем, что Белый дом недостаточно внимания уделяет борьбе с Китаем за Тайвань. В этой связи Самет предложил усилить поставки вооружения на остров вместо помощи Украине.

Ранее киевские власти заявляли, что для противостояния с Москвой ВСУ необходимы современные тяжёлые танки типа немецких Leopard 2 или американских Abrams. В то же время в США сообщали, что пока не рассматривают поставку “абрамсов” на Украину.